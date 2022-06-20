Болтенков назвал уничтожение генералитета ВСУ ударом по центру принятия решений

Как стало известно 19 июня, Вооружённые силы РФ при помощи высокоточных ракет большой дальности "Калибр" уничтожили около 50 украинских генералов и офицеров во время их рабочего совещания. Как отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков, это было ударом ВС РФ по центру принятия решений украинской стороны.

По словам эксперта, уничтожение генералитета ВСУ стало болезненной потерей для украинской армии.

"Любого старшего командира, например командира бригады, готовят годами. Его подготовка дорого обходится, и на это нужны годы. Грамотный генерал и офицер на многое может повлиять. Во время боевых действий цена грамотного военачальника измеряется в том числе и в человеческих жизнях", — сказал он в интервью изданию "Известия".

По его мнению, такое количество генералов могли сосредоточиться в одном помещении в целях планирования серьёзной военной операции. Возможно, успех российского удара обеспечили и киберподразделения РФ: детали предстоящего собрания могли обсуждаться генералами в мессенджерах.

"Место столь важного собрания вычислила наша разведка, и это, безусловно, успех. Информация могла поступить как от агентурной, так и радиотехнической разведки", — отметил Болтенков.