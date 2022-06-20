Скабеева о Галкине: когда предаёшь Родину, прилетает с двух сторон

Журналист и ведущая Ольга Скабеева высказалась об антироссийских шутках Максима Галкина в Израиле.

По её мнению, он не избежит участи каждого предателя.

Муж Аллы Пугачёвой в гастрольном туре по Израилю развлекает местную русскоязычную публику шутками о покинутой стране, геополитике, СВО и россиянах. Скабеева, ставшая также мишенью Галкина, уверена, что он обливает сначала "грязью свою родину", а только потом — конкретных людей. И всё это не поможет артисту "стать своим в другой стране".

Всех предателей ждет незавидная судьба, убеждена журналистка.

"Так бывает со всеми предателями. Когда предаешь Родину, прилетает и с одной стороны, и с другой... То же самое будет и с товарищем Лазаревой, которая прямо сейчас измывается над Родиной, пребывая в Испании… то же самое будет и с некогда талантливым Галкиным, который окончательно исписался. Шутки у него про Россию не смешные. Выглядит просто глупо. Еще раз: они вам что говорят? "Идите в дупу, вы нам, такие старательные, все равно не нужны", — подытожила телеведущая.

Напомним, Галкин с начала спецоперации занимает резко антигосударственную позицию и не желает возвращаться в РФ.