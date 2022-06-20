Депутат Шеремет пообещал ответ России на атаку по вышкам "Черноморнефтегаза"

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что атака Вооружённых сил Украины по буровым платформам "Черноморнефтегаза" развязала России руки для ответных ударов по центрам принятия решений в Киеве.

В понедельник, 20 июня украинская армия поразила ракетами три буровых платформы "Черноморнефтегаза", которые находятся на Одесском месторождении в Чёрном море.

По словам Шеремета, эти нефтяные вышки расположены неподалёку от острова Змеиный, который контролируют Вооружённые силы РФ.

"Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым развязав нам руки. Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений", — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что от этой "ответки" киевский режим не скоро оправится. Если выяснится, что атака была произведена из западного оружия, то Россия предпримет ответные меры и в отношении страны, которая поставила Украине это вооружение, добавил депутат.