В МВД Луганской Народной Республики сообщили, что около 6 тысяч украинских боевиков могут попасть в окружение в Лисичанске и Северодонецке.
Также сообщалось, что в ЛНР на химическом заводе "Азот" в Северодонецке могут находиться до тысячи мирных жителей. Эту информацию озвучил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Засевшие на территории предприятия украинские бандеровцы и наёмники прикрываются цистернами с ядохимикатами и взрывчаткой, а мирное население используется в качестве живого щита, сообщили в ведомстве.
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Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.