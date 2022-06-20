ЛНР: 6 тысяч боевиков ВСУ могут попасть в окружение в Лисичанске и Северодонецке

В МВД Луганской Народной Республики сообщили, что около 6 тысяч украинских боевиков могут попасть в окружение в Лисичанске и Северодонецке.

Также сообщалось, что в ЛНР на химическом заводе "Азот" в Северодонецке могут находиться до тысячи мирных жителей. Эту информацию озвучил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Засевшие на территории предприятия украинские бандеровцы и наёмники прикрываются цистернами с ядохимикатами и взрывчаткой, а мирное население используется в качестве живого щита, сообщили в ведомстве.