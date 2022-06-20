В районе так называемой Светлодарской дуги идут серьёзны бои. Об этом сообщает военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным "Аллигатор". Помогают освободить территории артиллеристы, резервисты и пехота.
"Сейчас мы находимся на территории так называемой Светлодарской дуги. Здесь театр военных действий нешуточно разыгрался. Конкретно артиллерия поддерживает наступление своих войск. Поддержка пехоты и ведение контрбатарейной борьбы. Противник применяет активно артиллерийские системы", — цитирует бойца "Русская весна".
Резервисты быстро осваивают новое вооружение, помогая освобождать земли от "укрофашистов", как когда-то "наши деды боролись с этой нечистью", резюмировал "Аллигатор".
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