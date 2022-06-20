Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что обстрелы Харькова и Одессы стали ответом России на активность украинской армии.
Владимир Зеленский опубликовал обращение по итогам 117 дня с момента начала спецоперации России на Украине.
"Россия очень нервно воспринимает нашу активность. Снова обстрелы Харькова, Одессы, снова — попытки жестоких наступательных действий на Донбассе", — заявил лидер Украины.
Зеленский объяснил, что в Лисичанске и Северодонецке сейчас идут тяжёлые бои.
"Это зло, которое можно успокоить только на поле боя… Но там наши крепкие ребята. Оккупанты получают ответы на свои действия против нас", — уверил президент Незалежной.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский тайно совершил поездку в Лисичанск, в ходе которой попал под обстрел.
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