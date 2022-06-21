Украина копит силы для решающей битвы за Донбасс

Массированные обстрелы Донецка и других крупных городов ЛДНР позволяют ВСУ перегруппировать войска, чтобы начать решающую битву за Донбасс.

Киевский режим сейчас перебрасывает на восток страны 53-ю и 54-ю механизированные, 56-ю мотопехотную и 25-ю воздушно-десантную бригады. Для усиления этих воинских частей выделены танковые подразделения и механизированная бригада корпуса резерва, рассказал ополченец ЛНР, военкор Максим Фомин.

Союзную группировку ВС РФ и Народной Милиции ДНР, которая наступает на Волновахском направлении, пытаются задержать с помощью постоянных контратак пехоты при поддержке бронетехники.

Генштаб ВСУ собирает ударный кулак на границе Донецкой и Запорожской областей: своего часа там ждёт танковая бригада. Туда же на усиление отправлена 44-я артиллерийская бригада, укомплектованная американскими 155-мм гаубицами М777 и немецкими орудиями FH70.

Дополнительно под Херсон планируют перебросить подразделения украинских вооруженных формирований, которые сейчас прикрывают границу с Белоруссией.