New York Times: венгры надеялись, что Будапешт захватит Закарпатье

В Венгрии священники "надеялись" на захват Будапештом Закарпатской области после начала СВО на Украине.

Об этом сообщил обозреватель The New York Times со ссылкой на местных жителей.

"Некоторые этнические украинцы в интервью говорили, что в первые дни боевых действий венгерские священники призывали верующих сохранять надежду, что после падения Киева, столицы Украины, регион захватит Венгрия", — пишет в газете автор.

Тесные связи венгров Закарпатья с исторической родиной были причиной разногласий по поводу причины украинского конфликта. Так, венгерские телеканалы сомневаются в киевской позиции о желании РФ "отобрать территории" и разделяют желание Москвы защитить русскоговорящих.

Эксперты уже высказывали мнение, что Венгрия может решиться захватить Закарпатскую область в случае наступления ВС РФ.