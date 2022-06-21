В Венгрии священники "надеялись" на захват Будапештом Закарпатской области после начала СВО на Украине.
Об этом сообщил обозреватель The New York Times со ссылкой на местных жителей.
"Некоторые этнические украинцы в интервью говорили, что в первые дни боевых действий венгерские священники призывали верующих сохранять надежду, что после падения Киева, столицы Украины, регион захватит Венгрия", — пишет в газете автор.
Тесные связи венгров Закарпатья с исторической родиной были причиной разногласий по поводу причины украинского конфликта. Так, венгерские телеканалы сомневаются в киевской позиции о желании РФ "отобрать территории" и разделяют желание Москвы защитить русскоговорящих.
Эксперты уже высказывали мнение, что Венгрия может решиться захватить Закарпатскую область в случае наступления ВС РФ.
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