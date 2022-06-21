Финский лидер Саули Ниинистё сообщил, что Хельсинки и Анкара не смогли договориться о расширении военно-политического блока НАТО. Переговоры прошли в штаб-квартире альянса в понедельник, 20 июня.
При этом президент положительно оценил встречу с представителями Турции. Как подчеркнул Ниинистё, началась дискуссия о вступлении Хельсинки в НАТО.
"Маловероятно, что мы сможем сделать это (стать частью альянса. — Прим. ред.) до сентября", — отметил руководитель Финляндии в ходе пресс-конференции в Хельсинки с лидером Европейского парламента Робертой Метсолой.
Ранее в Sözçü сообщили, что в блоке перед саммитом в Мадриде не смогут решить вопрос членства Швеции и Финляндии в альянсе НАТО. По информации журналистов, турецкие власти позволят объединению расшириться, если государства-кандидаты перестанут сотрудничать с Рабочей партией Курдистана.
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