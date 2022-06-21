Военный эксперт: Запад не рискнёт развязывать войну с Россией

Военный эксперт Владислав Шурыгин оценил призыв руководителя Минобороны Великобритании Бена Уоллеса создать армию, которая сможет победить нашу страну.

"На сегодняшний момент британская армия — это тень самой себя", — подчеркнул специалист.

По его мнению, Лондону необходимо пять-семь лет для приведения войск в боеспособное состояние. Вместе с этим Шурыгин допустил, что вооружённые силы Европы увеличатся в два раза. При этом эксперт заявил: Запад не рискнёт выступить против России военным путём, так как не готов к этому.

"Иначе будет тяжёлая, изматывающая война с огромными жертвами, с огромными расстояниями, с тяжелейшей логистикой, в тяжелейших условиях климата", — сказал специалист, слова которого приводит "Военное дело".

Ранее Уоллес сообщил, что власти королевства хотят отправить войска к границам РФ. Такие меры необходимы для сдерживания страны, объяснил министр.