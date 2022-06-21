МО РФ: российские войска отбили очередную атаку ВСУ на остров Змеиный

Минобороны РФ сообщило, что российская армия отбила очередную атаку украинских войск на остров Змеиный. В ведомстве отметили, что ВСУ попытались нанести удар ранним утром 20 июня.

"Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата", — объяснили в Минобороны.

В воздушной атаке ВСУ задействовали более 15 беспилотников. Более того, в регионе было зафиксировано присутствие американского БПЛА "Глобал Хок" RQ-4. Российские системы ПВО ликвидировали все средства ВСУ в районе острова Змеиный.

В результате операции было уничтожено 13 беспилотных аппаратов, четыре ракеты "Точка-У" и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган". После этого украинские войска отказались от высадки десанта.