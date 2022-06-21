Район Орехово завален трупами солдат ВСУ в ходе наступления войск РФ и НМ ЛНР

На Лисичанском направлении войска российской армии и Луганской Народной Республики стремительно наступают. Под контроль взят район Орехово, где был основной логистический центр ВСУ. Теперь снабжение украинской группировки в Золотом-Горском практически прекращено, сообщает "Русская весна".

Бойцы НМ показывают кадры с места событий — повсюду трупы украинских военных:

"Вот позиции вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Орехово. Ключевая транспортная артерия, ключевой логистический центр, развязка, по которой украинские войска завозили подкрепление. Сейчас мост украинскими войсками при отступлении практически разрушен, а сами солдаты лежат под ним".