На Лисичанском направлении войска российской армии и Луганской Народной Республики стремительно наступают. Под контроль взят район Орехово, где был основной логистический центр ВСУ. Теперь снабжение украинской группировки в Золотом-Горском практически прекращено, сообщает "Русская весна".
Бойцы НМ показывают кадры с места событий — повсюду трупы украинских военных:
"Вот позиции вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Орехово. Ключевая транспортная артерия, ключевой логистический центр, развязка, по которой украинские войска завозили подкрепление. Сейчас мост украинскими войсками при отступлении практически разрушен, а сами солдаты лежат под ним".
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