Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Арестович рассказал о "больших проблемах" ВСУ под Северодонецком
США предупредили РФ, что нападение на Литву спровоцирует ответ НАТО
Байден заявил об "игре на выживание" между Россией и Европой из-за Украины
США затребовали у России информацию о попавших в плен наёмниках
Советника канцлера ФРГ Плетнера обвинили в русофильстве
Перешедший на сторону ЛНР зампрокурора рассказал о похищениях людей нацбатами
USAID: расходы Украины оцениваются в 5-6 млрд долларов в месяц
Прохватилов: для захвата "Азота" надо оставить ВСУ без связи и лишить публики
Белый дом потрясён предположению о грозящей наёмникам смертной казни

Минобороны России получило партию новых 82-мм миномётов 2Б24

Силовые структуры

Министерству обороны РФ передана партия миномётов 2Б24 калибра 82 миллиметров.

Минобороны России получило партию новых 82-мм миномётов 2Б24

Поставку по гособоронзаказу осуществил Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник", входящий в концерн "Уралвагонзавод" государственной корпорации "Ростех".

Об этом пишет "Военное дело" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

И. о. директора по производству Игорь Масленников сообщает, что миномёт имеет несколько особенностей, выгодно отличающих его от аналогов.

К примеру, оребрение винтового профиля на наружней части нижней половины ствола улучшает температурный режим ствола, выполняя функции радиатора. Это даёт возможность достичь необходимой скорострельности минами повышенной мощности.

Особенности опорной плиты позволяют проводить круговую стрельбу с разных грунтов. Массу орудия уменьшили за счёт современных материалов.

Также повышена надежность миномёта, а использование его стало простым и безопасным.

Максимальная дальность стрельбы 2Б24 не менее 6 километров. Скорострельность без исправления наводки — 20 выстрелов в минуту. Миномёт способен поражать живую силу, огневые средства и небронированную технику.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Марочко: боевики ВСУ расстреляли пятерых сослуживцев на заводе "Азот"

Украинские военные расстреляли пятерых сослуживцев на заводе "Азот" в Северодонецке. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко: боевики ВСУ расстреляли пятерых сослуживцев на заводе "Азот"
Украинские моряки эвакуируют свои семьи из Одессы из-за начавшейся паники
Мир. Новости мира
Украинские моряки эвакуируют свои семьи из Одессы из-за начавшейся паники
Евросоюз
"Наша война" против РФ проиграна. Качиньский подал в отставку.
Силовые структуры
Группировка "О" обнаружила у ВСУ мины с 3D-принтера, начинённые ВОГами США
Любовь Степушова Франция выпадает из союза сторонников "поражения России" в СВО Любовь Степушова Александр Артамонов Во Франции обезврежена нацистская группировка, готовившая уничтожение евреев Александр Артамонов Людмила Черткова Американист Васильев: судьба США — стать страной третьего мира Людмила Черткова
Силовые структуры
МО РФ: российские войска отбили очередную атаку ВСУ на остров Змеиный
Мир. Новости мира
Американский наёмник назвал ВСУ "цирком уродов" и "дурдомом"
Сдавшиеся в Херсоне срочники ВСУ захотели жить в России
Силовые структуры
Сдавшиеся в Херсоне срочники ВСУ захотели жить в России
Последние материалы
США предупредили РФ, что нападение на Литву спровоцирует ответ НАТО
Байден заявил об "игре на выживание" между Россией и Европой из-за Украины
США затребовали у России информацию о попавших в плен наёмниках
Минобороны России получило партию новых 82-мм миномётов 2Б24
Советника канцлера ФРГ Плетнера обвинили в русофильстве
Перешедший на сторону ЛНР зампрокурора рассказал о похищениях людей нацбатами
USAID: расходы Украины оцениваются в 5-6 млрд долларов в месяц
Прохватилов: для захвата "Азота" надо оставить ВСУ без связи и лишить публики
Белый дом потрясён предположению о грозящей наёмникам смертной казни
Отряд "О" ВС РФ поблагодарил Илона Маска за поставку спутниковых средств связи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников