Минобороны России получило партию новых 82-мм миномётов 2Б24

Министерству обороны РФ передана партия миномётов 2Б24 калибра 82 миллиметров.

Поставку по гособоронзаказу осуществил Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник", входящий в концерн "Уралвагонзавод" государственной корпорации "Ростех".

Об этом пишет "Военное дело" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

И. о. директора по производству Игорь Масленников сообщает, что миномёт имеет несколько особенностей, выгодно отличающих его от аналогов.

К примеру, оребрение винтового профиля на наружней части нижней половины ствола улучшает температурный режим ствола, выполняя функции радиатора. Это даёт возможность достичь необходимой скорострельности минами повышенной мощности.

Особенности опорной плиты позволяют проводить круговую стрельбу с разных грунтов. Массу орудия уменьшили за счёт современных материалов.

Также повышена надежность миномёта, а использование его стало простым и безопасным.

Максимальная дальность стрельбы 2Б24 не менее 6 километров. Скорострельность без исправления наводки — 20 выстрелов в минуту. Миномёт способен поражать живую силу, огневые средства и небронированную технику.