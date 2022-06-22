Если Литва попытается перекрыть транзит морем в Калининград, это будет означать "объявление войны" с Россией, считает редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков.
По мнению военного эксперта, Вильнюс вряд ли пойдёт на такой шаг, несмотря на давление "потенциальных кураторов" из Лондона.
"Всё-таки морской путь по Балтике они не перекрывают. И вряд ли вообще пойдут на этот шаг, так как это фактически означало бы объявление войны России", — пояснил Леонков в беседе с "МК". — Я думаю, что Литва, устроившая эту провокацию по инициативе Великобритании, всё-таки пойдёт на попятную".
Как подчеркнул эксперт, у России много рычагов воздействия на Литву, в том числе дипломатические и экономические. На фоне этого, Вильнюс, вероятно, не будет ухудшать и без того неблагоприятную ситуацию.
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