Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Азаров предрёк распад ЕС из-за политики "выравнивания"
FP: Макрон и Шольц могут "отдать" лидерство в ЕС Польше из-за партнёрства с РФ
Леонков: запрет Литвы на морской транзит в Калининград — объявление войны РФ
Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими
Хакер из RaHDIt: к январским протестам в Казахстане причастны "тролли" ВСУ
Страны Прибалтики смогут уничтожить российские системы ПВО
Аналитик Лопес: США могут устроить провокацию против РФ с Польшей и Литвой
Advance: Литва готовится перекрыть газ в Калининград
Безработных украинцев решили принуждать к труду

CNN: "охотники за нацистами" США будут изучать военные преступления на Украине

Силовые структуры

Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что в ведомстве создали группу экспертов, которые будут изучать военные преступления, совершённые на Украине. По его словам, в неё войдут и известные в Штатах "охотники за нацистами".

CNN: "охотники за нацистами" США будут изучать военные преступления на Украине

Так, по словам генпрокурора, возглавит экспертную группу самый известный в департаменте "охотник за нацистами" Эли Розенбаум. Расследования будут проводить в нескольких направлениях:

  • нарушение прав человека,
  • дискриминация,
  • военные преступления.

"Работая вместе с нашими внутренними и международными партнёрами, Министерство юстиции будет неустанно прилагать усилия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению военных преступлений, пыток и других серьёзных нарушений во время неспровоцированного конфликта на Украине", — цитирует Гарланда CNN.

Будет группа расследовать все военные преступления или только одной из сторон украинского конфликта, генпрокурор не уточнил. Как и то, когда группа начнёт работу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Украинские моряки эвакуируют свои семьи из Одессы из-за начавшейся паники

В городе начинается хаос. Молодым парням вручают повестки прямо на улице, а моряки хотят сбежать в Румынию.

Украинские моряки эвакуируют свои семьи из Одессы из-за начавшейся паники
Марочко: боевики ВСУ расстреляли пятерых сослуживцев на заводе "Азот"
Силовые структуры
Марочко: боевики ВСУ расстреляли пятерых сослуживцев на заводе "Азот"
Евросоюз
"Наша война" против РФ проиграна. Качиньский подал в отставку.
Силовые структуры
Группировка "О" обнаружила у ВСУ мины с 3D-принтера, начинённые ВОГами США
Любовь Степушова Франция выпадает из союза сторонников "поражения России" в СВО Любовь Степушова Александр Артамонов Во Франции обезврежена нацистская группировка, готовившая уничтожение евреев Александр Артамонов Людмила Черткова Американист Васильев: судьба США — стать страной третьего мира Людмила Черткова
Силовые структуры
МО РФ: российские войска отбили очередную атаку ВСУ на остров Змеиный
Мир. Новости мира
Американский наёмник назвал ВСУ "цирком уродов" и "дурдомом"
Сдавшиеся в Херсоне срочники ВСУ захотели жить в России
Силовые структуры
Сдавшиеся в Херсоне срочники ВСУ захотели жить в России
Последние материалы
CNN: "охотники за нацистами" США будут изучать военные преступления на Украине
Азаров предрёк распад ЕС из-за политики "выравнивания"
FP: Макрон и Шольц могут "отдать" лидерство в ЕС Польше из-за партнёрства с РФ
Леонков: запрет Литвы на морской транзит в Калининград — объявление войны РФ
Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими
Хакер из RaHDIt: к январским протестам в Казахстане причастны "тролли" ВСУ
Страны Прибалтики смогут уничтожить российские системы ПВО
Аналитик Лопес: США могут устроить провокацию против РФ с Польшей и Литвой
Advance: Литва готовится перекрыть газ в Калининград
Безработных украинцев решили принуждать к труду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников