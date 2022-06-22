Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что в ведомстве создали группу экспертов, которые будут изучать военные преступления, совершённые на Украине. По его словам, в неё войдут и известные в Штатах "охотники за нацистами".
Так, по словам генпрокурора, возглавит экспертную группу самый известный в департаменте "охотник за нацистами" Эли Розенбаум. Расследования будут проводить в нескольких направлениях:
"Работая вместе с нашими внутренними и международными партнёрами, Министерство юстиции будет неустанно прилагать усилия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению военных преступлений, пыток и других серьёзных нарушений во время неспровоцированного конфликта на Украине", — цитирует Гарланда CNN.
Будет группа расследовать все военные преступления или только одной из сторон украинского конфликта, генпрокурор не уточнил. Как и то, когда группа начнёт работу.
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