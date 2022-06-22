Вашингтон не обращался официально в посольство России по вопросу пленных американских наёмников на Украине, заявил глава российской дипмиссии в США Анатолий Антонов.
По словам посла, информация американских властей о "постоянном контакте" не подтвердилась.
"В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев", — пояснил Антонов.
Ранее американские власти заявили, что "публично и по закрытым каналам" обращались к российской стороне по вопросу попавших в плен наёмников в Незалежной. И якобы не получили никакого ответа.
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