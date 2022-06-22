Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что украинские военные начали использовать новую тактику ведения боевых действий на территории Донбасса. Он отметил, что на Угледарском направлении со стороны Волновахи ВСУ решили "испытать нервную систему" союзных сил России и республиканской Народной милиции.

"Он (противник. — Прим. ред.) дополнил тактику повышением активности в условно "мёртвой зоне". Сил для развития контрнаступления он не имеет, от прямых боестолкновений уходит, но небольшими группами под прикрытием артиллерии пытается создавать видимость военного успеха", — объяснил Ходаковский в социальных сетях.

Комбат отметил, что украинские силовики устанавливают мины в регионе, однако после столкновения с союзными войсками ВСУ начинают отступать. На данный момент ВС РФ и подразделения Народной милиции держат полосу нейтральной зоны, поскольку нет смысла продвигаться вглубь территорий, контролируемых Украиной.

"Враг как раз этого и добивается, чтобы обрушить на наши части концентрированный огонь", — пояснил комбат.