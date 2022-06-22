ВС РФ нанесли удары ракетами "Искандер" по военным целям ВСУ в Харькове

Минувшей ночью были нанесены ракетные удары по объектам военной инфраструктуры украинской армии. Одна из целей была расположена в Николаевской области, куда в последнее время поступало западное вооружение. Также там размещались иностранные наёмники. В результате удара по одному из складов боеприпасов под Николаевом вспыхнул пожар.

Также серия ударов была нанесена по позициям ВСУ в Харьковской области. В ходе военной спецоперации ликвидированы склады, которые украинские силовики использовали в качестве укрытий в самом Харькове. Военные объекты были уничтожены с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".