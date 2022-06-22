Леонков: британские спецназовцы минируют промзоны и химобъекты на Украине

По информации военного эксперта Алексея Леонкова, члены британского спецназа принимают участие в диверсиях на Украине, в частности, они заняты минированием промзон и химических объектов.

О том, что бойцы спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS) сражаются на Украине за Киев, ранее сообщали в российских силовых структурах. Об этом же говорил и один из американских наёмников в беседе с журналистом Сетом Харпом.

Леонков подчеркнул в беседе с РИА Новости, что главная задача подразделений спецназа — это именно проведение диверсий, и они, как правило, не принимают участия непосредственно в боях.

"Вопросы, связанные с засадами, подготовки групп для проникновения на нашу территорию, вероятно, на их совести. Британские спецназовцы также могли быть причастны к минированию объектов промышленной инфраструктуры, в том числе химзаводов на Донбассе — по оценкам наших военных, оно было очень сложным, профессионалы такого высокого уровня вряд ли есть в самой украинской армии", — рассказал Леонков.

Эксперт добавил, что в случае попадания британских наёмников в плен, не стоит идти на компромиссы и их обменивать, особенно если будет доказано, что они виновны в совершении военных преступлений. Иностранцы в этом случае, по мнению эксперта, должны понести заслуженное наказание в соответствии с законами той страны, в плену которой они оказались.

"Да, иностранные военные — ценный обменный фонд, но Британия сама разрушила все мосты с нами и продолжают вести себя абсолютно по-хамски по отношению к РФ", — добавил Леонков.