Леонков: наёмники США попали в плен под Харьковом из-за неверных разведданных

Бывшие военнослужащие ВС США вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников. Однако ветераны американской армии попали в плен к российским военным в ходе боевых действий под Харьковом.

По мнению эксперта Алексея Леонкова, как американские наёмники оказались в плену из-за ошибки разведки. Для ВСУ основным источником получения разведданных является спутниковая система слежения. Она делится на два типа: оптико-электронная и радиотехническая.

"Под Харьковом местность лесистая, и не всегда эта оптика и радиотехническая разведка предоставляют истинные данные. Поэтому они (американские наёмники. — Прим. ред.) могли там заблудиться", — указал Леонков в беседе с изданием "Лайф".

Также эксперт отметил, что линия фронта находится в движении. Союзные силы России и Народной милиции продвигаются вперёд. Зачастую группировки ВСУ, которые пытаются оказать сопротивление, не осознают, что уже попали в котёл.