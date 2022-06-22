ВСУ вывезли раненых и убитых наёмников под Киевом, чтобы их не нашли ВС РФ

Ночью в Киеве в районе Николаевки украинские военные вывезли не только раненых, но и убитых иностранных наёмников из Великобритании и США для того, чтобы их не обнаружили российские военнослужащие.

Как сообщает РИА Новости, ВСУшники сделали всё возможное, чтобы наёмники не оказались в руках ВС РФ. Всего было эвакуировано порядка 30 раненых и 8 убитых американских и британских военных.

Что касается приговорённых к смертной казни в ДНР британских наёмников, та "высокомерная" нота, которая была направлена в отношении них Лондоном, в данный момент рассматривается Москвой. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пообещала позже рассказать детали о лондонской ноте и озвучить ответ российской стороны, когда он будет готов.