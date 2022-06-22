Кива: Польша планирует войти на Западную Украину в конце июля

В генеральном штабе ВСУ совместно с польским командованием закончили планирование операции по заходу армии Польши на территорию Западной Украины. Об этом сообщил экс-депутат Рады, оппозиционный политик Илья Кива со ссылкой на собственный источник.

По его словам, начало польской "миротворческой миссии" намечено на конец июля. К тому моменту по прогнозам генштаба Украины якобы будет полностью уничтожена группировка ВСУ на Донбассе и окончательно потеряны Луганская и Донецкая области.

Отвлекающим манёвром должна служить конфликтная ситуация с Калининградом, заметил Кива.

"НАТО всеми силами старается сохранить своё присутствие и контроль над частью территории бывшей Украины", — заключил он.