В генеральном штабе ВСУ совместно с польским командованием закончили планирование операции по заходу армии Польши на территорию Западной Украины. Об этом сообщил экс-депутат Рады, оппозиционный политик Илья Кива со ссылкой на собственный источник.
По его словам, начало польской "миротворческой миссии" намечено на конец июля. К тому моменту по прогнозам генштаба Украины якобы будет полностью уничтожена группировка ВСУ на Донбассе и окончательно потеряны Луганская и Донецкая области.
Отвлекающим манёвром должна служить конфликтная ситуация с Калининградом, заметил Кива.
"НАТО всеми силами старается сохранить своё присутствие и контроль над частью территории бывшей Украины", — заключил он.
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