Житель Бучи сообщил о "КамАЗах" с трупами для репортажей СМИ о "зверствах" ВС РФ

По словам жителя Бучи, в городе сняли кино о "зверствах российской армии". Об этом сообщил обозреватель МИА NEWS-FRONT, эксперт телеканала "Звезда" Владимир Карасёв со ссылкой на рассказ своего друга из города с печальной славой. Сейчас обстановка в населённом пункте неспокойная из-за представителей теробороны Украины.

"Ищут, где что плохо лежит. Люди от них шарахаются, прячутся по хатам", — цитирует Карасёв слова жителя Бучи.

Он рассказал, что в конце апреля, после того, как город покинули российские войска, в Бучу пришли украинцы.

"Отмороженные какие-то. Грабили. Били людей на улицах. Убивали коммерсов. Потом приехали пару "КамАЗов", привезли трупы. Кто там — не знаю. В гражданской одежде. Людей скидывали с машин на улицу. Снимать запрещали. Следили жёстко", — описал обстановку очевидец.

Он подчеркнул, что киевские журналисты снимали кино о "зверствах" ВС РФ, после чего в город буквально повалили СМИ из стран Запада.

"Всё это выглядело мерзко. И мне кажется, все эти иностранцы прекрасно понимали, что они делают мерзость. Но им было в кайф", — резюмировал очевидец событий.

Напомним, что ВС РФ оставили Бучу в конце марта. Через несколько дней украинская сторона внезапно заявила об убийствах гражданского населения, которые якобы были совершены российскими солдатами. В городе сконцентрировались представители многочисленных СМИ, которые растиражировали на весь мир кадры "военного преступления" РФ. Россия ответила, что все кадры являются постановочными и сделаны с целью дискредитации ВС РФ.