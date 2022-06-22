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Военный эксперт допустил, что Новошахтинский НПЗ атаковали с территории России

Силовые структуры

Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходарёнок прокомментировал атаку ВСУ на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. По мнению специалиста, солдаты использовали либо украинский беспилотник PD-1, либо китайский дрон Skyeye 4450.

Военный эксперт допустил, что Новошахтинский НПЗ атаковали с территории России

"Если это был китайский дрон, к чему я склоняюсь больше, то он мог быть куплен и собран диверсантами на территории РФ и запущен также с нашей территории. Причём дальность его применения по НПЗ могла составлять около 10 км", — сказал эксперт.

При этом он отметил, что беспилотник украинского производства не могли запустить с территории, которую контролирует Киев. По причине дальности управления аппаратом дрон, скорее всего, отправили диверсанты, находящиеся в республиках Донбасса, объяснил Ходарёнок.

По его мнению, происшествие можно назвать "мелким инцидентом", в результате которого Киев попытался показать, что "Украина способна огрызаться". Однако эксперт призвал эффективнее бороться с диверсантами, перестать недооценивать противника.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что беспилотники, которыми нанесли удар по заводу, предположительно, произвели на Украине.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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