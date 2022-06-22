Нацистов "Азова"* продолжает настигать возмездие. Около Донецка силы Народной милиции ДНР ликвидировали снайпера Артёма Димида по кличке "Курочка".
Об этом сообщает военкор Евгений Поддубный.
В возрасте семи лет Димид вступил в юношескую нацорганизацию. Зимой 2014 г. вместе с такими же нацистами, он громил Киев и сжигал бойцов "Беркута". Через пару месяцев года принимал участие в карательных операциях в Мариуполе и Широкино, пишет журналист.
В каком году Курочка убежал с фронта — неизвестно. Но с началом спецоперации на Украине неонацист подался в снайперы "Азова"*, где и продолжил истязать мирное население.
И вот возмездие пришло. Курочка ликвидирован, сообщает Поддубный.
А ликвидирован не просто нацист, а нацист потомственный. Из открытых источников можно узнать, что Димид — внук военных преступников из ОУН-УПА, которые сбежали с Украины от наказания в Бельгию.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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