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Силы НМ ДНР ликвидировали украинского снайпера по кличке "Курочка"

Силовые структуры

Нацистов "Азова"* продолжает настигать возмездие. Около Донецка силы Народной милиции ДНР ликвидировали снайпера Артёма Димида по кличке "Курочка".

Силы НМ ДНР ликвидировали украинского снайпера по кличке "Курочка"

Об этом сообщает военкор Евгений Поддубный.

В возрасте семи лет Димид вступил в юношескую нацорганизацию. Зимой 2014 г. вместе с такими же нацистами, он громил Киев и сжигал бойцов "Беркута". Через пару месяцев года принимал участие в карательных операциях в Мариуполе и Широкино, пишет журналист.

В каком году Курочка убежал с фронта — неизвестно. Но с началом спецоперации на Украине неонацист подался в снайперы "Азова"*, где и продолжил истязать мирное население.

И вот возмездие пришло. Курочка ликвидирован, сообщает Поддубный.

А ликвидирован не просто нацист, а нацист потомственный. Из открытых источников можно узнать, что Димид — внук военных преступников из ОУН-УПА, которые сбежали с Украины от наказания в Бельгию.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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