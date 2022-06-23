Соловьёв: на Украине погибло до 68 тысяч бойцов ВСУ с начала СВО

Данные о потерях живой силы армии Украины называются разные. По официальным сводкам украинского Минобороны, они составляют более 10 тысяч убитыми и более 30 тысяч ранеными. Однако много солдат числятся пропавшими без вести, количество попавших в плен также приближается к 10 тысячам.

На самом деле безвозвратные потери ВСУ, скорее всего, намного больше. Об этом заявляют и западные источники. Некоторые говорят о 200 тысячах погибших.

Недавно озвучил свои данные и российский телеведущий Владимир Соловьёв. Он назвал цифру погибших бойцов ВСУ и членов нацбатов с начала специальной военной операции со ссылкой на собственные источники.

"По моим данным, у украинской стороны погибло от 62 до 68 тысяч. Совокупное число выбывших бойцов составляет около 200 тысяч. Это на всех фронтах. Не только ДНР и ЛНР. На всей протяженности фронта. Западники дают цифру в 200 тысяч выбывших", — заявил телеведущий в эфире ток-шоу "Соловьёв LIVE".