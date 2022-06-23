Захваченные "Отважными" ополченцы ВСУ сидели двое суток без еды до пленения

Российская группировка "Отважные" захватила очередную группу мобилизованных ополченцев ВСУ. Оказалось, что это бывшие охранники, которых бросило командование.

Взятые в плен украинские солдаты рассказали, что были мобилизованы в качестве пехотинцев, но так как не имели никакого военного опыта, их отправили охранять военкоматы на территории Украины. После огромных потерь ВСУ и нацбатов в Донбассе, бывших охранников 10 дней назад кинули на передовую.

"Эти бедняги охраняли военкомат и в какой-то момент очутились на передовой, брошенные на убой, как скот, без опыта, без ничего", — рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Уже через неделю нахождения в зоне боевых действий командование сбежало, а вместе с тем прекратилось и снабжение. Пленные рассказали, что уже два дня сидят без еды, потому "Отважные" их накормили и угостили сигаретами.

Если окажется, что захваченные украинцы не запятнали себя кровью российских солдат, им волноваться не о чем. После окончания спецоперации они будут отпущены по домам.