МО РФ: ВСУ тайно от населения заминировали обочины автодорог в Славянске

Минобороны РФ заявляет, что ВСУ в Славянске тайно от населения минировали обочины дорог.

Так, украинская армия заминировала дорогу по ул. Героев Труда, которая ведёт из Славянска к автотрассе М-03. Никаких предупреждений горожанам об опасности украинские военные не сделали, что явно направлено на дискредитацию союзных сил.

Также боевики использовали в военных целях гражданские объекты в ряде городов ЛДНР.

По словам официального представителя главы Центра обороны Михаила Мизинцева, в населённом пункте Дачном в Одесской области гимназия № 2 и местная база отдыха были превращены националистами в опорные пункты для РСЗО.

На территории Артёмовского молзавода в Лисичанске бандеровцы устроили склады оружия. Вокруг зданий размещена тяжелая техника и западные артиллерийские системы, сообщил генерал-полковник.