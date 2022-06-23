Минобороны РФ заявляет, что ВСУ в Славянске тайно от населения минировали обочины дорог.
Так, украинская армия заминировала дорогу по ул. Героев Труда, которая ведёт из Славянска к автотрассе М-03. Никаких предупреждений горожанам об опасности украинские военные не сделали, что явно направлено на дискредитацию союзных сил.
Также боевики использовали в военных целях гражданские объекты в ряде городов ЛДНР.
По словам официального представителя главы Центра обороны Михаила Мизинцева, в населённом пункте Дачном в Одесской области гимназия № 2 и местная база отдыха были превращены националистами в опорные пункты для РСЗО.
На территории Артёмовского молзавода в Лисичанске бандеровцы устроили склады оружия. Вокруг зданий размещена тяжелая техника и западные артиллерийские системы, сообщил генерал-полковник.
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Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.