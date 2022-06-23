В ходе специальной военной операции на Украине ВС РФ уничтожают военные объекты, технику и живую силу противника на всех направлениях фронта.
Издание "Русская весна" публикует видеокадры реального боя в лесных массивах Донбасса, который происходил во время стремительного наступления ВС РФ. В ходе указанных боёв были взяты Красный Лиман и другие населённые пункты. Тактика группировки "О" такова, что в лесу бойцы продвигаются впереди основных сил российской армии, ликвидируя украинских диверсантов и блокируя засады.
Как сообщает издание, снявший видеоролик военный Иван Ступаченко впоследствии погиб в другом бою, но его родные пожелали опубликовать видео для демонстрации подвига солдат ВС РФ.
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