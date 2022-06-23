Спецназ "Отважных" ВС РФ ведёт бой против ВСУ в лесу в Донбассе

В ходе специальной военной операции на Украине ВС РФ уничтожают военные объекты, технику и живую силу противника на всех направлениях фронта.

Реальный бой спецназа Отважных в лесу в Донбассе

Издание "Русская весна" публикует видеокадры реального боя в лесных массивах Донбасса, который происходил во время стремительного наступления ВС РФ. В ходе указанных боёв были взяты Красный Лиман и другие населённые пункты. Тактика группировки "О" такова, что в лесу бойцы продвигаются впереди основных сил российской армии, ликвидируя украинских диверсантов и блокируя засады.

Как сообщает издание, снявший видеоролик военный Иван Ступаченко впоследствии погиб в другом бою, но его родные пожелали опубликовать видео для демонстрации подвига солдат ВС РФ.