ВС РФ поразили взводы РСЗО и артиллерии ВСУ, которые обстреливали Донецк

Российские войска поразили взводы ракетных систем залпового огня "Ураган" и артиллерии украинских вооружённых сил, которые обстреливали Донецк.

Этими системами также обстреливались и другие города Донбасса, заявляет Министерство обороны РФ.

Ведомство также сообщает, что за сутки в результате ударов ВКС России, ракетных войск и артиллеристов уничтожено свыше 650 националистов, 17 танков и других боевых бронемашин, 3 боевые машины РСЗО "Смерч", а также 17 спецавтомобилей.