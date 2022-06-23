Российские войска поразили взводы ракетных систем залпового огня "Ураган" и артиллерии украинских вооружённых сил, которые обстреливали Донецк.
Этими системами также обстреливались и другие города Донбасса, заявляет Министерство обороны РФ.
Ведомство также сообщает, что за сутки в результате ударов ВКС России, ракетных войск и артиллеристов уничтожено свыше 650 националистов, 17 танков и других боевых бронемашин, 3 боевые машины РСЗО "Смерч", а также 17 спецавтомобилей.
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