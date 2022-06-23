"Отважные" прорвались к Лисичанску: опорный пункт в Белой горе захвачен

Бойцы группировки "Отважные" взяли под контроль важный опорный пункт в населённом пункте Белая гора на южных окраинах Лисичанска.

"Батальоны группировки "Отважные" захватили важный опорный пункт на южных окраинах Лисичанска в районе поселка Белая гора", — говорится в сообщении.

Ранее Вооружённые силы РФ совместно с бойцами ЛНР активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска и ведут бои за освобождение села Белая Гора от украинских националистов.

"Союзные силы в настоящее время активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска", — передаёт ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.