Бойцы группировки "Отважные" взяли под контроль важный опорный пункт в населённом пункте Белая гора на южных окраинах Лисичанска.
"Батальоны группировки "Отважные" захватили важный опорный пункт на южных окраинах Лисичанска в районе поселка Белая гора", — говорится в сообщении.
Ранее Вооружённые силы РФ совместно с бойцами ЛНР активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска и ведут бои за освобождение села Белая Гора от украинских националистов.
"Союзные силы в настоящее время активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска", — передаёт ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
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