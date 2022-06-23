Продолжается специальная военная операции по демилитаризации и денацификации Украины. Накануне сообщалось об ожесточённых боях, в результате которых подразделения украинской армии под Лисичанском оказались в котле.
В ходе замыкания оперативного окружения Вооружёнными силами России горской группировки украинский армии, спецназ "Отважных" выбил противника из посёлка Мирная Долина. ВСУ терпят крупные потери в живой силе, из-за чего вместо эвакуации или захоронения тел погибших украинские военные сжигают их на кострах вместе с автомобильными покрышками, сообщает издание "Русская весна".
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Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.