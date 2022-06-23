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Леонков: ракеты "Калибр" у России не закончатся, несмотря на слухи Запада

Силовые структуры

Крылатые высокоточные ракеты играют важную роль в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Поэтому некоторые западные аналитики пришли к выводу, что российские "Калибры" скоро закончатся. Военный эксперт Алексей Леонков опроверг эти слухи и отметил, что Киеву и Западу не стоит беспокоиться о том, что российской армии будет нечем уничтожать военную инфраструктуру Незалежной.

Леонков: ракеты "Калибр" у России не закончатся, несмотря на слухи Запада

Эксперт заявил, что оборонные заводы работают в бесперебойном режиме, поэтому высокоточные ракеты производятся сейчас и будут производиться дальше.

Также Леонков сравнил американские "Томагавки" и российские "Калибры". Крылатые ракеты производства США в основном предназначены для наземных целей, а "Калибры" представляют из себя целое семейство ракет, объяснил он.

"Мы создавали их как универсальное оружие, которое было нужно флоту для решения множества задач: и поражения морских целей, и огневой поддержки сухопутных группировок. <…> И пусть никто не надеется, что ракет нам не хватит. И сейчас, и в дальнейшем — всегда этих ракет у нас будет вполне достаточно", — резюмировал военный эксперт в беседе с "МК".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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