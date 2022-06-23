Пленный ВСУ начал осознавать реальность по окончании действия психостимуляторов

В ходе допроса спецназовцами "Отважных" украинских военных, взятых в плен в Золото-Горском котле, становится ясно, что многие из них употребляли психостимуляторы, пишет "Русская весна". Так, один из военных, поведение которого при взятии в плен было довольно дерзким и уверенным, спустя сутки начал приходить в себя и осознавать случившееся.

"Весь секрет в том, что командование ВСУ пичкает своих солдат психостимуляторами, потому что по-другому уже не получается удержать их на передовой", — сообщает источник.

По данным издания, чаще всего военные ВСУ находятся под действием сильнейшего анальгетика "Акупан", притупляющего чувство страха и вызывающего привыкание в течение недели.

"Новое видео снято менее чем через сутки после первого допроса, и отличие налицо: понемногу приходит осознание действительности и своего незавидного положения", — пишет издание.