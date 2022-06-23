Киселёв: Лисичанск и Северодонецк будут блокированы через три-четыре дня

Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв рассказал, через какое время будут полностью взяты в окружение Северодонецк и Лисичанск.

По прогнозу Киселёва, полная блокировка этих городов Вооружёнными силами РФ и ЛНР будет завершена в течение ближайших дней. Максимальный срок, который представитель ЛНР отвёл на это — неделя.

По его мнению, украинским военным, воюющим в Лисичанске и Северодонецке, после блокировки придётся капитулировать.

"Буквально, я думаю, еще порядка, три-четыре дня, максимум неделю", — уверен Киселёв.

Ранее политолог Марат Баширов дал свой прогноз по поводу взятия Лисичанска и Северодонецка. По его мнению, это случится в течение 10-14 дней. После этого, как он выразился, "донецкая группировка ВСУ перестанет существовать" и нужно будет решать, куда двигаться дальше.