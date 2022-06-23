Шойгу заявил о деградации ситуации в Афганистане

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация в Афганистане неуклонно ухудшается после вывода из страны американского военного контингента.

"Афганистан все стали немного забывать, но там ничего не поменялось. Ситуация остаётся довольно напряженной, серьезной. Все то, что там оставили наши американские коллеги, продолжает деградировать", — сказал глава Минобороны на встрече с казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым.

По словам Шойгу, американцы оставили в Афганистане много оружия, которое теперь попадает к террористам.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов допустил признание Россией правительства движения "Талибан"*.

В августе 2021 года талибы* захватили Афганистан и вынудили американских военных покинуть страну, где они находились 20 лет. В ночь на 31 августа последний солдат армии США покинул аэропорт Кабула, а в начале сентября главой временного правительства Афганистана стал Мохаммад Хасан Ахунд, который был министром иностранных дел во время первого правления "Талибана"*.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.