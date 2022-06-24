Военкор Котенок: российские войска 23 июня сделали две большие вещи

Союзным силам ВС РФ и ополчения ЛДНР за один день удалось не только "захлопнуть котёл" Золотое-Горское, но и перекрыть трассу Лисичанск-Северск.

Если дни ВСУ в первом "котле" уже сочтены, то "варка" второго может занять некоторое время, рассказал российский военкор Юрий Котенок.

"Хороший день 23 июня — сделали две большие вещи! Надеюсь, что сварят Лисичанский до середины июля, хотя бы до осенних первых дождей кончат со Славянском и Краматорском. С дождями там будет непролазная грязь", — предупредил журналист.

Он отметил, что даже выбравшиеся из окружения боевики украинских вооруженных формирований больше не будут представлять опасность для российских войск.

"Многие скажут: "Мне это не надо, один раз выскочил и больше не хочу", — уверен Котенок.

Обход Лисичанска означает выход союзных сил на Славянско-Краматорскую агломерацию, а этот "выступ" уже позволят взять Славянск и Краматорск. Таким образом будет открыта дорога на авдеевский укрепрайон, пояснил военкор, уничтожение которого позволит навсегда обезопасить Донецк.