Союзным силам ВС РФ и ополчения ЛДНР за один день удалось не только "захлопнуть котёл" Золотое-Горское, но и перекрыть трассу Лисичанск-Северск.
Если дни ВСУ в первом "котле" уже сочтены, то "варка" второго может занять некоторое время, рассказал российский военкор Юрий Котенок.
"Хороший день 23 июня — сделали две большие вещи! Надеюсь, что сварят Лисичанский до середины июля, хотя бы до осенних первых дождей кончат со Славянском и Краматорском. С дождями там будет непролазная грязь", — предупредил журналист.
Он отметил, что даже выбравшиеся из окружения боевики украинских вооруженных формирований больше не будут представлять опасность для российских войск.
"Многие скажут: "Мне это не надо, один раз выскочил и больше не хочу", — уверен Котенок.
Обход Лисичанска означает выход союзных сил на Славянско-Краматорскую агломерацию, а этот "выступ" уже позволят взять Славянск и Краматорск. Таким образом будет открыта дорога на авдеевский укрепрайон, пояснил военкор, уничтожение которого позволит навсегда обезопасить Донецк.
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