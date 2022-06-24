Марочко: сбитая "Точка-У" была нацелена на здание администрации главы ЛНР

Боевики ВСУ нацелили ракету "Точка-У" на здание администрации главы ЛНР Леонида Пасечника. Об этом сообщил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко.

По его словам, военно-политическое руководство Украины отдало приказ нанести удар по Луганску с помощью тактического ракетного комплекса "Точка-У" ночью 24 июня. Он пояснил, что ракета была сбита системами ПВО на подлёте в районе населённого пункта Тепличное.

"Исходя из траектории полёта и по расчётным данным, целью была администрация главы Луганской Народной Республики", — подчеркнул Марочко.

Ранее сообщалось, что украинская армия выпустила три "Точки-У" по населённому пункту Сватово в ЛНР. Средства ПВО сбили ракеты, однако большого количества разрушений не удалось избежать. Осколками повреждены окна и крыши жилых домов, автомобили и газопровод. По предварительным данным, в результате атаки погибли три человека.