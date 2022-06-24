Украине стоит атаковать ракетами Harpoon Севастопольскую бухту Черноморского флота РФ. С таким предложением выступил киевский военный эксперт Олег Жданов.
Соединённые Штаты планируют передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon, чья дальность достигает 220 км. Их радиус действия позволит ВСУ атаковать российские военные корабли в бухте Севастополя.
"Либо на рейде, либо в бухте может быть нанесён удар по Черноморскому флоту. Особенно, когда идёт загрузка ракет "Калибр" на борт подводных лодок", — предположил украинский Эксперт.
Вероятно, аналитики в Киеве забыли, что у России есть аналоги американских противокорабельных ракет под индексом "Х-35", а значит известны их слабые места и способы противодействия.
Ранее глава Белого дома Джо Байден сообщил, что США поставят на Украину две системы береговой обороны Harpoon.
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