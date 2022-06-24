Спецназовцы ДНР достали из реки рядом с "Азовсталью" утонувший БТР ВСУ

Бойцы спецназа ДНР совместно с МЧС Республики извлекли из реки в Мариуполе утонувший БТР ВСУ. Внутри него было обнаружено большое количество мёртвых нацистов. Об этом сообщил военный журналист Андрей Руденко.

"Очередная практика преступных действий командования ВСУ. Для того, чтоб подразделения не могли отойти, они подрывают мосты. Экипаж этого БТР не знал о том, что дороги нет. Убегая они не заметили, что мост разрушен и просто провалились под воду. Итог — все погибли. Спасибо командованию ВСУ за помощь в уничтожении своих же военных, (нашего противника)", — прокомментировал шокирующее видео военкор.

Как уточнил военный эксперт Борис Рожин, БТР затонул при отступлении боевиков с "Азовстали" в реке, протекающей поблизости. Об этом тогда писали многие военкоры.

Ранее похожий случай произошёл и при отступлении боевиков из Красного Лимана. Водитель машины также не заметил взорванного пролёта моста и все солдаты пошли ко дну.