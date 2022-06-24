Минобороны: военные РФ освободили 10 населённых пунктов на Луганском направлении

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации России по принуждению к миру в Донбассе и на Украине армия нашей страны за пять дней взяла под контроль десять населённых пунктов на Луганском направлении.

Как заявили в военном ведомстве, Вооружённые силы Российской Федерации освободили

Лоскутовку,

Подлесное,

Мирную Долину,

Щебкарьер,

Врубовку,

Нырково,

Николаевку,

Новоивановку,

Устиновку,

Рай-Александровку.

Ранее в МО сообщили, что ПВО России сбила два самолёта Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, пять дронов.