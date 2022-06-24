Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации России по принуждению к миру в Донбассе и на Украине армия нашей страны за пять дней взяла под контроль десять населённых пунктов на Луганском направлении.
Как заявили в военном ведомстве, Вооружённые силы Российской Федерации освободили
Ранее в МО сообщили, что ПВО России сбила два самолёта Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, пять дронов.
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