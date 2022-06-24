Российские системы ПВО за сутки сбили два самолёта Су-25, принадлежащие Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, один самолёт был уничтожен в районе населённого пункта Долгенькое Харьковской области, другой — возле населённого пункта Высокополье Николаевской области.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два самолёта Су-25", — подтвердили в Минобороны России.
Военные РФ также сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Кроме того, российская армия уничтожила пять тактических ракет "Точка-У" неподалёку от Стаханова, Луганска и Изюма.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях приобретают массовый характер в Вооружённых силах Украины.
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