Российские системы ПВО сбили два самолёта Су-25 и пять беспилотников на Украине

Российские системы ПВО за сутки сбили два самолёта Су-25, принадлежащие Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

ПВО России

По данным ведомства, один самолёт был уничтожен в районе населённого пункта Долгенькое Харьковской области, другой — возле населённого пункта Высокополье Николаевской области.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два самолёта Су-25", — подтвердили в Минобороны России.

Военные РФ также сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Кроме того, российская армия уничтожила пять тактических ракет "Точка-У" неподалёку от Стаханова, Луганска и Изюма.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях приобретают массовый характер в Вооружённых силах Украины.