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Генконструктор: "Сармат" выйдет из шахты даже в случае ядерного удара по ней

Силовые структуры

Генеральный конструктор Государственного ракетного центра им. В. П. Макеева Владимир Дегтяр заявил, что шахтные пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат" защитят их от прямого попадания ядерного удара.

Генконструктор: "Сармат" выйдет из шахты даже в случае ядерного удара по ней

"Шахта для "Сармата" — сложное инженерное сооружение, не только обеспечивающее пуск ракеты, но и гарантирующее ее сохранность как при попадании обычным высокоточным оружием, так и ядерным. Ракета выйдет из шахты при любых условиях и гарантированно выполнит свою задачу, несмотря ни на что", — цитирует конструктора ТАСС.

Во вторник, 21 июня президент РФ Владимир Путин сказал, что в конце текущего года на боевое дежурство встанет первый ракетный комплекс "Сармат", который не имеет аналогов в мире.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергей Каракаев сообщил, что даже если США закроют всю свою территорию радарами, то не смогут обнаружить МБР "Сармат", которая прилетит к цели по любой траектории: через Северный или Южный полюс.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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