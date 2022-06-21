Путин: первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года

В конце 2022 года на боевое дежурство встанет первый ракетный комплекс "Сармат". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, недавно российские военные провели успешное испытание тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты.

"Планируется, что уже в конце года первый комплекс "Сармат" встанет на боевое дежурство", — сказал глава государства во время встречи с выпускниками военных вузов, организованной в Кремле.

Ранее военный эксперт Константин Сивков сообщил, что власти США намерены заставить Россию запретить "Сарматы". Как пояснил специалист, эти ракетные системы являются "главным страхом" американцев, так как заранее узнать об их запуске невозможно.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев подчёркивал, что сегодня межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" не способна перехватить ни одна страна мира.