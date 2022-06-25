Боевики ВСУ оборудовали склад боеприпасов в подвале жилого дома в Горском

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) оборудовали склад боеприпасов в подвале жилой многоэтажки в Горском. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В интервью РИА Новости он отметил, что в этом доме всё "усеяно" артиллерийскими минами. По его словам, бойцы ЛНР и РФ также нашли в здании боеприпасы различных систем и заряды ВОГ-17 к гранатомётам.

"Какой ущерб может нанести весь этот арсенал в случае детонации одного из имеющихся здесь боеприпасов, сложно оценить. Дом сложится", — сказал Филипоненко.

Ранее стало известно, что населённые пункты Горское и Золотое перешли под полный контроль сил Луганской Народной Республики. Как подчеркнул глава Чечни Рамзан Кадыров, информация об освобождении этих городов должна войти в военные учебники.