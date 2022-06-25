Кулеба: "Хочу заверить каждого солдата ВСУ — оружие будет, и уже скоро"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ВСУ скоро получат больше оружия, и ускорятся переговоры с Западом по этому поводу.

Министр также заявил, что украинский президент Владимир Зеленский даже провел встречи по данному вопросу.

"Я хочу заверить каждого солдата, который защищает нашу страну, что оружие будет предоставлено. И очень скоро”, — обещает глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, западные союзники Киева понимают, что Украине необходимо больше вооружения, и знают, что ей необходимо.

С момента начала специальной операции Запад выделил и обязался выделить более 38 млрд долларов на военные нужды киевского режима. Эта гигантская сумма превышает оборонные бюджеты, например, Австралии, Италии или Канады, сообщает "Военное обозрение”.

Для сравнения, РФ в 2021 году потратила на вооруженные силы меньше 70 млрд долларов.