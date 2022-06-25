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Жена Зеленского просит оружие у ФРГ для Украины: решайте, помогать или смотреть

Силовые структуры

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская поблагодарила правительство Германии за то, что они приняли беженцев из Незалежной. Однако, по словам первой леди страны, Киеву по-прежнему нужна помощь.

Жена Зеленского просит оружие у ФРГ для Украины: решайте, помогать или смотреть

Отметим, что ранее официальный Киев неоднократно критиковал ФРГ и канцлера страны Олафа Шольца лично, к примеру, обозвав "обиженной колбасой", но, видимо, супругу президента Незалежной это не смутило и она высказала другую точку зрения.

"Я очень благодарна Германии и немецкому народу за то, что они приняли наших беженцев — здесь я чувствую только благодарность, благодарность от всего сердца", — заявила Зеленская WELT.

Кроме благодарности, первая леди выразила надежду, что Украине помогут западные партнёры, "как это сделала" Германия.

"Если кто и может помочь Украине на фронте — и не только в гуманитарных вопросах — то это, конечно, Германия", — пояснила супруга президента.

Она подчеркнула, что "каждый решает для себя, помогать ему или смотреть", видимо, говоря о странах, которые остались в стороне от украинского конфликта.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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