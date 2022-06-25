Жена Зеленского просит оружие у ФРГ для Украины: решайте, помогать или смотреть

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская поблагодарила правительство Германии за то, что они приняли беженцев из Незалежной. Однако, по словам первой леди страны, Киеву по-прежнему нужна помощь.

Отметим, что ранее официальный Киев неоднократно критиковал ФРГ и канцлера страны Олафа Шольца лично, к примеру, обозвав "обиженной колбасой", но, видимо, супругу президента Незалежной это не смутило и она высказала другую точку зрения.

"Я очень благодарна Германии и немецкому народу за то, что они приняли наших беженцев — здесь я чувствую только благодарность, благодарность от всего сердца", — заявила Зеленская WELT.

Кроме благодарности, первая леди выразила надежду, что Украине помогут западные партнёры, "как это сделала" Германия.

"Если кто и может помочь Украине на фронте — и не только в гуманитарных вопросах — то это, конечно, Германия", — пояснила супруга президента.

Она подчеркнула, что "каждый решает для себя, помогать ему или смотреть", видимо, говоря о странах, которые остались в стороне от украинского конфликта.