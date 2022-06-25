Казанин: привычка подрывать мосты обернётся для ВСУ новыми котлами

Преподаватель военного университета министерства обороны РФ Максим Казанин считает, что у ВСУ есть плохая привычка подрывать мосты, в частности, речь идёт о городах Северодонецк и Лисичанск.

"Самая главная проблема вот этой части Украины — это огромное количество водных артерий и склонность ВСУ к подрыву мостов. Вроде они стараются себя обезопасить, отрезать нас, но получается, что и себя заодно отрезают, потому что не оставляют себе возможности для маневра", — отметил он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам эксперта, у украинской армии, в отличие от российской закончились понтонно-мостовые переправы.

"У них нет возможности для маневра, потому что нет подразделений понтонно-мостовых, понтонно-мостовых переправ, их уже на Украине нет, всё, закончились. Есть они только у нас, в том количестве, в каком они нам необходимы", — заключил Казанин.

Ранее сообщалось, что остаткам украинских вооруженных формирований и иностранным наёмникам, засевшим на заводе "Азот" в Северодонецке, подвозят еду на резиновых лодках.