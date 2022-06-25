Житель Золотого: отступающие боевики ВСУ выпустили 140 снарядов за час

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), отступая из освобождённого Золотого-2, выпустили по городу порядка 140 снарядов в течение одного часа. Об этом заявил местный житель Андрей Мищенко.

В беседе с корреспондентом РИА Новости он поделился, что ВСУ "накидали напоследок", когда уходили со своих позиций.

"Выпустили по городу около 140 снарядов в течение часа", — отметил мужчина.

Как пояснил Мищенко, в его дворе разорвалось около пяти-шести снарядов.

Ранее руководитель Чечни Рамзан Кадыров объявил об освобождении города Золотое в Луганской Народной Республике. По его словам, зачистка населённых пунктов от украинских националистов в последние несколько дней проходит гораздо эффективнее, чем в начале спецоперации. Кроме того, он считает, что информация об освобождении Золотого и Горского должна войти в военные учебники.