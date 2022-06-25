Предприятия "Роскосмоса" приступили к серийному производству межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Об этом заявил генеральный директор ведомства Дмитрий Рогозин.
По его словам, первый полк ракет встанет на боевое дежурство до конца 2022 года в городе Ужур Красноярского края. Как пояснил Рогозин, специалисты "Роскосмоса" уже готовятся ко второму лётно-конструкторскому испытанию "Сармата".
"Мы приступили к созданию серийных ракет. Исходим из того, что до конца года должны будем поставить первый полк на боевое дежурство", — сказал глава "Роскосмоса" в эфире телеканала "Россия 24".
Он также подчеркнул: в определённых моментах планируется повысить требования к ракете. Все изменения согласованы с заказчиком — Министерством обороны России, заключил Рогозин.
Ранее военный эксперт Константин Сивков сообщил, что США хотят заставить РФ запретить "Сарматы", ведь эти ракетные системы являются "главным страхом" американцев.
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